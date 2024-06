Spalletti: “La partita con la Spagna non mi è piaciuta,ne abbiamo parlato. Di questo gruppo ci si puo’ fidare”

L’Italia è atterrata a Lipsia nel pomeriggio, dove domani sfiderà la Croazia nel match decisivo ai fini della qualificazione. In merito a questa partita ha parlato Luciano Spalletti, ct della Nazionale in conferenza stampa. Di seguito le sue parole:

“Ci sono partite che fanno diventare la tua storia piccola o grande, è da questa sfida qui che si hanno risultati importanti.Noi abbiamo fatto delle scelte perché siamo convinti di avere a che fare con calciatori forti. Io quando sono andati nei ritiri a vedere gli allenamenti e a parlare a tutti, ho visto la loro voglia di partecipare e di esserci. Ho visto comportamenti che mi piacciono sotto molti aspetti, è chiaro che la partita con la Spagna non mi è piaciuta. Ne abbiamo parlato, abbiamo analizzato e abbiamo fatto un passo indietro rispetto a quello che si era visto nelle ultime partite. Però quando si ha a che fare con altre nazionali il livello è sempre altissimo, io mi aspetto di vedere che quella partita ci ha insegnato molte cose, pur avendola fatta male e avendo subito un dolore per come è finita”. Poi prosegue: “Sono soddisfatto di quello che vedo, è un grande gruppo, ci si può fidare. Si vede come partecipa emotivamente a quello che succede durante il giorno. Io ne ho passate più di loro di queste situazioni ma in loro, che si trovano a giocare per le prime volte queste sfide estreme,mi sembra di vedere l’atteggiamento giusto”

Foto: sito Figc