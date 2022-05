Spalletti: “La Panda? Devo vedere in che stato me la ridanno e se ci sono i cd di Pino Daniele dentro”

Conferenza stampa di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, che parla alla vigilia della gara contro il Genoa.

Domanda sullo striscione apparso all’esterno dello stadio e sul caso Panda, rubatagli a ottobre.

Queste le sue parole: “Se mi ridanno la Panda vado via? La Panda prima di tutto bisogna vedere in che stato me la ridanno, quanti km hanno fatto, se ci sono i cd di Pino Daniele dentro. Valuteremo quando accadrà”.

Foto: Twitter Napoli