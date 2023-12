Spalletti: “La Nazionale è come il Paradiso. Il Napoli è una cicatrice bellissima sulla pelle”

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, a Sky ha parlato a margine del Gran Galà del calcio, soffermandosi sulle sue esperienza in panchina.

Queste le sue parole: “Il Napoli dello scorso anno? Una squadra estremamente collaborativa. Era una roba bellissima vederli insieme nello spogliatoio. Io ho fatto poco lavoro, loro hanno capito tutti per chi dovevano vincere. Oltre a calciatori era una squadra di uomini veri. Noi siamo partiti per vincere, ADL è bravo a motivare gli altri. Se passeggi per la città l’amore dei napoletani lo senti. Io vivo per questo, ho tritato la famiglia per stare dietro il pallone. Trovarmi ora come allenatore della Nazionale è come essere in paradiso. Il Napoli è una cicatrice bellissima sulla mia pelle”.

Foto: sito FIGC