Spalletti: “Kvaratskhelia? Ancora non ha fatto vedere che giocatore è. Nell’uno contro uno è fulmineo”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN, dopo la vittoria sul Monza, soffermandosi in particolare su Kvaratskhelia.

Queste le sue parole: “Kvaratskhelia? Ha ancora troppa pressione addosso, appena lui si libererà delle pressioni che ha addosso vi farà vedere che giocatore è. È già abbastanza, ma sa far di più. Oggi qualche volta di più l’ha tenuta e messo in discussione il suo uno contro uno che è fulmineo. A chi somiglia? Voi siete più bravi di me a fare i giochini”.

Sulla squadra: “Questi calciatori qui sono seri, i tifosi si possono fidare di questi ragazzi. Se qualche volta non gli è riuscito è perchè non ce l’hanno fatta, non perchè non gli interessano i risultati. Ora dobbiamo proseguire così, dobbiamo inserire questi nuovi perchè hanno fatto un solo allenamento ed ho ritenuto rispettoso far giocare quelli che si sono allenati tutta l’estate con noi”.

Foto: twitter Napoli