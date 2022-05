Spalletti: “Koulibaly per me è incedibile. Non è possibile comprare un leader come lui”

In occasione della vigilia della partita contro lo Spezia, ha parlato in conferenza stampa Luciano Spalletti che si è soffermato sul futuro di Koulibaly: “Anche l’anno scorso si parlava della possibilità di molte cessioni, poi invece non è successo, sono andati via solo quelli a scadenza. Proviamo a fare finta, sia io che lei, di essere un allenatore che nella sua squadra ha Koulibaly: lei cosa farebbe? Si incatenerebbe? Io l’ho già fatto l’anno scorso. Per me è incedibile, perché è uno di quei calciatori sempre disponibili a dare una mano a tutti, uno di quelli che ha la capacità di mettere mano dove c’è bisogno anche quando sale il livello della partita. Koulibaly diventa forte e grosso in base alla necessità che c’è. Gli garba andare un pochino in più dell’avversario. Se trova uno forte forte, lui va ancor più forte. Per me è incedibile. Anche perché noi vogliamo fare un altro campionato importante. Uno dice ‘Si prende un altro più giovane’, ma si comprerebbe solo un calciatore. Un leader come lui lo si diventa solo con gli anni, restando qui e respirando la passione che c’è qui per questo sport”

Riguardo le parole di De Laurentiis su Koulibaly, il tecnico di Certaldo replica: “Non so quale sia il pensiero del presidente, ma la società sa dell’importanza di Kalidou. Spero che ci sia la possibilità di trovare un punto di incontro. Kalidou non è uguale agli altri, è differente per tanti motivi e probabilmente per qualcuno bisogna usare un’attenzione differente”.

Foto: Twitter Napoli