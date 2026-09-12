Spalletti: “Koopmeiners giocatore totale, è più libero. McKennie non ci sarà, vedremo per Cambiaso”

12/09/2026 | 16:27:17

Luciano Spalletti presenta la trasferta sul campo del Sassuolo, in programma domani sera alle 20:45. Le parole del tecnico bianconero.

Sulla responsabilità della squadra: “Ci dispiace di quello che è successo a Locatelli e la sua assenza distribuisce responsabilità a tutti, perché lui è uno di quelli che non si toglie la maglia nemmeno dopo aver fatto la doccia e sappiamo quanto sia sempre attento alla situazione Juventus. Questo ha determinato in tutti una responsabilità che si è vista negli allenamenti, si è vista una squadra attenta, disponibile e vogliosa di lottare contro ogni situazione gli venga contro. Venendo via ho incontrato Kolo Muani che viene ora al campo pur avendo la possibilità di arrivare all’ora di cena, per quella che è la voglia di contribuire e di determinare per la sua squadra”.

Sugli infortuni: “McKennie e Cambiaso sarà difficile, domattina faremo un provino per Andrea, Wes non vogliamo rischiare niente e passiamo alla prossima. Sarr sarà a sisposizione. Noi abbiamo costruito una rosa con la logica di avere 2 calciatori forti per ogni ruolo e ogni volta scelgo i primi 11 forti, ma so di lasciare 11 titolari in panchina. Questo significa che abbiamo perso uno per infortunio, ma abbiamo la possibilità di schierare un altro titolare. È il punto di vista che cambia tutto: non manca qualcuno, ma c’è qualcuno di nuovo che è pronto e sarà pronto, per cui si va a giocare con fiducia”.

Su Koopmeiners: “È già un po’ differente, c’è una conoscenza più approfondita, c’è la sua volontà di rimanere alla Juventus e questo a noi ha fatto piacere. La differenza la fa avere del minutaggio a disposizione, perché quando si riduce la possibilità di far vedere le proprie qualità a 15-20 minuti gli si fa aumentare la tensione. Ora è molto più libero e sciolto, gli si cercherà di dare un ruolo in cui si sente un po’ più a suo agio, anche se lui è un giocatore totale. Io penso che la situazione ottimale per lui sia smezzarsi tra mediano e mezzala e mi aspetto da lui una grande partita”.

Su Woltemade: “Il suo inserimento è già stato fatto, si è fatto apprezzare da tutti fin dal primo allenamento. Ci ha fatto vedere che sa stare in campo e ricoprire più ruoli, quindi sicuramente o prima o dopo domani sarà della partita”.

Su Sarr: “Un calciatore che crea curiosità perché si sa comportare bene in qualsiasi situazione: ha questa facilità di corsa che lo trovi da tutte le parti in maniera puntuale, quando pensi che laggiù non ci puoi portare il blocco squadra t’accorgi che lui arriva. Ha questa resistenza profonda e in questo andare in giro a esplorare lui ci mette anche qualità. Siamo convinti di avere a disposizione un calciatore forte”.

Foto: X Juventus