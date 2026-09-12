Spalletti: “Se potessi, farei giocare Carnevali, segnerebbe il gol dell’ex. Douglas Luiz ha capito che non ci sono bus a riportarlo indietro”

12/09/2026 | 16:38:24

Luciano Spalletti parla del Sassuolo e di Douglas Luiz in conferenza stampa alla vigilia della sfida a Reggio Emilia.

Sul Sassuolo: “Il Sassuolo è una delle migliori squadre sulla palla riconquistata e sulla ripartenza. La società è sempre stata molto seria e un punto di riferimento del nostro calcio per aver creato un ambiente equilibrato e con meno pressione per tutti coloro che l’hanno vissuto, facendo vedere le proprie qualità in assoluta libertà. Ha calciatori fortissimi come Berardi, Laurienté, Matic ed Esposito e questo è dipeso anche dal fatto che Carnevali l’ha guidata in maniera eccezionale per 12 anni. Carnevali se potessi lo farei giocare domani perché per il bene che vuole al Sassuolo avrebbe fatto il gol dell’ex”.

Su Douglas Luiz: “Douglas Luiz è una certezza del calcio, ha fatto vedere da più parti di essere forte: aveva soltanto bisogno di risentire fiducia nelle sue qualità. Quando è arrivato teneva un po’ troppo la palla, la trascinava, ora ha capito che più la muove, più palloni tocca, se va molto in giro poi di lì passano 4-5 palloni che non ha toccato perché bisogna ci venga di corsa e non ci sono pullman dello scuolabus che ti riportano indietro. Il fatto di giocare lungo e giocare corto lo sa fare benissimo, è resistente, fisico, come stazza regge botta e fa i contrasti ed è disponibilissimo a sputare fiato per i compagni di squadra”.

Foto: Facebook Juventus