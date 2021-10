Spalletti: “Insigne va gestito. Non stava benissimo. Salernitana? Hanno bisogno di punti, non sarà facile”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a Dazn nel post partita del derby con la Salernitana.

Queste le sue parole: “Assenza di Osimhen? Ci cambia come caratteristiche perché Osimhen è uno che attacca la profondità e Mertens gioca con la palla sui piedi, però sa fare anche quello. Insigne? Va gestito. Non stava benissimo, ma sono questioni interne nostre. Non si tratta di essere più forti o meno con Insigne e Osimhen, si tratta di avere caratteristiche differenti. Ma abbiamo le nostre qualità”.

Sulla Salernitana: “Sia noi che loro abbiamo necessità di far punti e nessuna delle due si accontenterà di una buona prestazione, non sarà facile. Durante la partita ci saranno prove da parte nostra e da parte loro, questa necessità contribuirà a dar vita a una partita equilibrata”.

Foto: Twitter Napoli