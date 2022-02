Spalletti: “Insigne sarà titolare. Gli altri infortuni non sono gravi. Sarà una battaglia, o vinci, o ti sparano e crepi”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Barcellona.

Queste le sue parole: “Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Bisognerà rischiare, comandare, altrimenti si diventa passeggeri, da subito bisogna far vedere le nostre intenzioni altrimenti ci faranno abbassare”.

Su Lozano: “Lozano lo valutiamo giorno dopo giorno, ha bisogno di sentirsi la spalla solida e sta facendo una preparazione particolare per la spalla, poi c’è la questione di condizione, poi altri accertamenti e si vedrà”.

Sulla partita: “Sarà difficile, molto difficile. Proviamo ad essere i soldati in un videogioco, una battaglia per conquistare una postazione, se ti fai spazio oppure ti sparano e crepi”.

Sulle condizioni dei giocatori: “Insigne si è allenato bene e può fare la differenza, anche Politano, Osimhen non ha avuto complicazioni al ginocchio, Fabian non s’è complicato l’indurimento muscolare che aveva, ne usciamo rafforzati in generale da Cagliari, ma anche lì è successo qualcosa, Di Lorenzo per fortuna è stato scongiurato il colpo, Malcuit non ci sarà per 2-3 settimane, ma abbiamo la possibilità di mettere in campo una squadra forte ed avere delle sostituzioni a chi inizierà. Insigne partirà dall’inizio ed ha quel livello di personalità e qualità calcistica per direzionare il risultato”.

Foto: Twitter Napoli