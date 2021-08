Spalletti: “Insigne non si fa condizionare da voci esterne. Sul mercato qualcosa dovremo fare”

Luciano Spalletti commenta così l’amichevole contro il Pescara ma in generale l’intero ritiro a Castel di Sangro. “Le indicazioni di questa gara sono buone anche se bisognerà alzare un po’ il ritmo progressivamente. C’è da fare qualche passo in avanti e va mantenuto un equilibrio di squadra come stiamo facendo. Il possesso palla è importante e stiamo cercando anche più verticalizzazioni. Manca ancora il ritmo alto e la freschezza fisica, come è logico dopo tanto lavoro. Anche i nazionali stanno riprendendo la condizione giusta. Ma la squadra sta assorbendo bene tutto e adesso dovremo essere pronti agli impegni più grossi”.

Su Insigne: “Lorenzo sa qual è il suo marchio di fabbrica e lo sa esibire tutte le volte che entra in campo. E’ un campione che ha alzato la coppa a Wembley un mese fa e non si fa certo condizionare da voci esterne”.

Sul mercato: “Qualcosa dovremo fare per completare la rosa, anche se è un mercato questo in cui è difficile azzardare. Ma abbiamo più competizioni da disputare e vogliamo essere competitivi. Quando si veste la maglia del Napoli dobbiamo dimostrare di saperla e poterla indossare sempre in maniera vincente. I nostri tifosi meritano grandi soddisfazioni”.

Foto: Sito ufficiale Napoli