Spalletti incontra Sinner: “Autodisciplina e motivazioni, basta prendere un pezzetto da lui”

Visita a sorpresa per la Nazionale di Luciano Spalletti, in quel di Miami negli Stati Uniti, dove domani sera affronterà in amichevole il Venezuela, prima di un altro test amichevole domenica con l’Ecuador. Il tennista italiano Jannik Sinner, fresco di vittoria degli Australian Open, è stato ospite degli Azzurri per alcune ore è stato. La sua presenza è dovuta ad una partecipazione a un altro torneo ATP a Miami.

Il ct Luciano Spalletti ne ha parlato così al gruppo dei suoi calciatori, come evidenziato in un video pubblicato via social dalla stessa nazionale italiana: “Viene facile parlare di autodisciplina e di motivazioni, basta prendere un pezzetto di lui.”

Sinner sarà presente in tribuna per il match in programma domani.

Foto: Twitter Jannik Sinner