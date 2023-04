Spalletti: “Impensabile non avere il sostegno dei tifosi. È il momento di perdersi dentro l’amore per il Napoli”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è tornato a parlare dell’appello lanciato ai tifosi dopo la sfida di Champions contro il Milan: “Se si mette Spalletti contro i suoi tifosi viene forte… Però il mio era solo un appello per dire che in questo momento l’unica cosa da fare è restare tutti compatti, tutti uniti, essendo guidati dall’amore per Napoli e per il Napoli. Non voglio entrare nel merito dei contrasti che ci sono, però in questo momento è incomprensibile privare questo gruppo di tutto il supporto di cui ha bisogno. Abbiamo sempre detto che a Sassuolo e a Torino si son viste grandi partite anche grazie al supporto dei tifosi. Lo scorso anno siamo stati anche un po’ contestati quando siamo usciti dalla lotta Scudetto, e ora che lo abbiamo a portata di mano non ci interessa questo? Ora è il momento di perdersi dentro l’amore per il Napoli e basta. Io non ce l’ho con nessuno”.

Foto: Instagram Napoli