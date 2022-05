Spalletti: “Il ritiro di Dimaro è perfetto per allenarci bene. La squadra sarà competitiva”

In occasione della conferenza stampa della presentazione del ritiro di Dimaro, che si terrà dal 9 al 19 luglio, è intervenuto Luciano Spalletti rilasciando queste parole: “Fare la preparazione in Trentino ci permette di lavorare in un panorama mozzafiato. Le Dolomiti sono i nostri auricolari sulla natura, ci siamo trovati molto bene ed è un piacere tornarci. A Dimaro ci sono le condizioni climatiche ottimale per allenarsi al meglio e riposare al meglio la notte. Se tra tutte quelle montagne riuscite a farci trovare un Vulcuno siamo a posto.”

Riguardo l’obiettivo per il ritiro di Dimaro Spalletti ha rilasciato queste parole: “Il tentativo che verrà fatto è organizzare una squadra forte. Ci sarà il mercato e qualcuno sarà interessato a portarci via qualche calciatore, quindi bisogna allestire una squadra che può ambire a posizioni di classifica importanti. Si vedrà cosa ci mette davanti il mercato, rimarrò sempre innamorato di questa squadra”

Foto: Twitter Napoli