Spalletti: “Il Milan è la Champions, solo gli incompetenti parlano di sorteggio ok”

Luciano Spalletti ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli il sorteggio Champions della sua squadra: “Il Milan? Avrei preferito non incontrare le italiane, solo gli incompetenti parlano di buon sorteggio. Il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte cinque. Ho letto che PSG e Manchester City fanno fatica ad arrivare in fondo perché manca loro esperienza in questa manifestazione. Bene, se questo è vero allora il Milan è favorito per la vittoria finale. Stiamo parlando di una squadra che ha eliminato il Tottenham, per cui restiamo obiettivi. Chi lo dice che siamo nella parte facile del tabellone? Non vale anche per Milan, Inter e Benfica? Bisogna essere equilibrati nelle valutazioni. Il Milan ha superato il momento di difficoltà, lo vedo in crescita costante grazie alla bravura del suo allenatore. Affronteremo un grandissimo avversario e vincerà chi sarà più bravo in campo a leggere la partita. Il Milan è un avversario importantissimo sotto tutti gli aspetti”.

Foto: Instagram Napoli