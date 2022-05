Spalletti: “Il futuro? È il prossimo allenamento”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria ottenuta in quel di Torino: “Da qui al prossimo anno c’è da finire la stagione in corso. La non-conferenza stampa di ieri? L’ho fatto per dare merito a quelli che fanno un grande lavoro dentro e fuori dal campo, ovvero lo staff. Bisognava coinvolgerli e farli sentire importanti.

Il futuro? Quando siamo dentro questo lavoro, il futuro è il prossimo allenamento. Facciamo lavorare seriamente questi ragazzi e attribuiamogli i meriti per quanto fatto, poi valuteremo il futuro. Si è giocato di sabato, i ragazzi non avranno il giorno di recupero, ma a voi questo non interessa, volete sapere solo se vinceremo o meno il campionato.

Le squadre come il Torino sono così, ti prendono uomo contro uomo a tutto campo, sono aggressive, e noi in questo tipo di calcio dobbiamo ancora acchiappare qualcosa. Non bisogna stare fermi e tenere troppo il pallone, altrimenti contro simili compagini diventa dura”.

Foto: Twitter Napoli