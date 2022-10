Spalletti: “I titolari del secondo tempo hanno fatto la differenza. Meret? Ha fatto un erroretto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha così commentato il successo per 3-2 contro il Bologna: “È così. I titolari del secondo tempo hanno fatto la differenza, si fanno delle scelte in funzione di quello che è l’andamento della gara per cambiare nel momento fondamentale. Noi siamo gli stessi calciatori dello scorso anno, come numero lì davanti siamo gli stessi. Quello che si fa quest’anno si poteva fare anche l’anno scorso. Probabilmente, essendoci calciatori con un passato più importante diventa più difficile, con dei ragazzi giovani così ci si riesce. Se uno entra bene a metà del secondo tempo trova la possibilità di giocare freschezza contro fatica”. Infine, si è soffermato sui gol subiti: “Secondo me loro hanno fatto un grandissimo gol, poi ci sono voluti due mesi di partite intensissime di partite per vedere una leggerezza di Meret. Questo significa che abbiamo un grandissimo portiere. Fare un erroretto in due mesi, contro le squadre con cui abbiamo giocato noi, ci vogliono giornalisti bravi a non mettere in mezzo queste cose”.

Foto: Twitter Napoli