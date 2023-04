Spalletti: “I ragazzi sono dispiaciuti. Noi rappresentiamo il sogno dei nostri tifosi, vogliamo materializzarlo”

Il tecnico degli azzurri ha parlato a DAZN a seguito del pareggio contro la Salernitana: “Ai ragazzi spiace tantissimo non aver dato questa felicità a questo pubblico meraviglioso. Poi lo senti, lo percepisci da un po’ di tempo che questi punti sono i più faticosi. Poi se trovi una squadra stimolata, ben allenata come la Salernitana che si è chiusa a riccio diventa un po’ più difficile. Poi un po’ di ingenuità sul gol. Se anche dovessimo vincere diventa più tranquillità, piacere nel vedere gioire la gente perché si percepisce questo amore e glielo devi donare. Noi rappresentiamo quello che è il loro sogno. E’ giusto che lo ricevano questo sogno che hanno. Noi siamo quelli che materializzano il sogno dei nostri tifosi. Dobbiamo farlo questo gol in più per donarlo a loro. Da un punto di vista mio si dilazione il godimento perché in questa situazione di classifica io ci sto comodissimo. Rimandiamo ma è un allungare i festeggiamenti perché poi sono convinto che quei due punti li faremo”.

Sulla squadra: “I complimenti li giro ai ragazzi perché loro hanno creato la disponibilità e si sono messi a fare a testa bassa quello che gli si chiedeva. Sono diventati un gruppo di amici, una squadra e i pensieri oggi erano quelli: pensiamo al compagno e alla squadra, pensiamo a fare un dribbling in più per il compagno. Chiunque viene a vestire questa maglia, con il passato che ha questa società, non c’è via di scampo. Hai solo una possibilità per uscirne a testa alta, ovvero se riesci a vincere il campionato. Sennò hai sempre fatto cose parziali”.

Sullo scudetto: “E’ chiaro che se dovesse succedere un po’ di soddisfazione ce l’ho anche io. Ma se lo meritano i calciatori perché ho visto con che attenzione, disponibilità e qualità sono venuti a fare gli allenamenti. Io cito chi ha giocato meno perchè costringono chi ha giocato di più a mantenere alta l’asticella e diventa difficile andare ad essere una squadra molle e demotivata”.

Foto: Instagram Napoli