Spalletti: “Ho dedicato tutto il mio tempo al calcio. Gigi Riva perfetto, donava agli altri”

Luciano Spalletti è stato eletto miglior allenatore di Serie A della stagione 2022/2023 durante la celebrazione al centro tecnico di Coverciano della Panchina d’oro. Le parole del commissario tecnico della Nazionale una volta ritirato il premio: “Ringrazio tutti, i miei calciatori del Napoli e i miei collaboratori. Il direttore Giuntoli, tutta la città di Napoli che ha contribuito in maniera massiccia a vincere questo premio. Sono partito dal basso, con mio fratello che mi portava la borsa e la scambiavo coi libri di scuola, e ora sono in paradiso e alleno la Nazionale. Siamo felici di ricordare Gigi Riva, usava il personaggio per donare agli altri, quando aveva la palla sul sinistro, quando mirava tra il palo di sostegno e il palo… la metteva sempre lì. Essere allenatori ha difficoltà se non ha quelle qualità. Anche in un momento abbastanza difficile per il calcio italiano, ci sono sulle panchine allenatori di grandissimo livello. Lo scorso anno tre squadre italiane sono arrivate alle finali europee e questo è la conferma dell’alto livello che c’è. Ricevere la Panchina d’oro da colleghi di questo livello vuol dire ricevere la stima da allenatori tra i più bravi del mondo. Questo è il miglior premio che potessi ricevere, ho dedicato tutto il mio tempo al calcio”.

Foto: Twitter Napoli