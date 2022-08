Spalletti: “Gara non facile, ma siamo stati superiori in tutto. Osimhen? Voleva che continuassimo ad attaccare”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Monza.

Queste le sue parole: “Avevamo di fronte una squadra tosta. Siamo stati superiori, ma la partita non è stata assolutamente facile. Sul tocco di mano di Ranocchia ho parlato con il quarto uomo, non ho protestato. Accettiamo la decisione, come abbiamo fatto sul campo”.

Osimhen voleva che la squadra continuasse ad attaccare e non era scontento del cambio.

“Me l’ha detto anche a me, ma la squadra poi ha fatto quello che doveva fare. Abbiamo avuto equilibrio anche sul risultato di 3-0”.

Sul rigore non dato: “ Ho parlato col quarto uomo, ma non ho protestato per niente. Per quello che ci hanno spiegato a rivederlo è rigore. Ma nessuno ha protestato, neanche in panchina e a fine primo tempo. Se Forneau e Irrati al Var hanno visto così l’accettiamo, l’arbitro ha fatto una buonissima gara”.

Foto: twitter Napoli