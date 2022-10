Spalletti: “Formazione? Prima la dico alla squadra e poi la giro a voi su whatsapp”

Durante la conferenza stampa, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti si concede una battuta sulla questione formazione: “In genere cambia tre giocatori a partita nell’undici titolare. Sarà difficile fare diversamente con tutte queste gare ravvicinate. Sicuramente qualcosa cambierà, chi si cambia è meglio non dirlo. Ma non per andare contro, so che per voi è importante far trovare la formazione corretta sui giornali ma è scorretto farlo sapere ai giocatori tramite i giornali. E’ così, qualcosa cambierà, ma la formazione non si dice fin quando non la saprà la squadra. Se si fa un gruppo whatsapp dopo averla fatta leggere a loro poi lo comunico a tutti.

Foto: twitter Napoli