Spalletti: “Fischi dell’Olimpico? Sono liberi di fare quello che vogliono. Io ho amato la Roma”

Luciano Spaletti, tecnico del Napoli, ha parlato a DAZN in merito ai fischi che l’Olimpico gli ha tributato.

Queste le sue parole: “I fischi dell’Olimpico? Posso aspettarmeli. Ognuno è libero di farsi l’idea che vuole. Non è un problema, so quello che ho fatto e un giorno ci si entrerà dentro e faremo chiarezza una volta per tutte. So quanto ho amato questa squadra e i calciatori che ho allenato nelle due situazioni di Roma. Calciatori splendidi e un’esperienza che dal mio punto di vista mi porterò sempre dietro. Ho allenato gente come Totti, Florenzi, De Rossi, Salah, Rudiger e tanti altri. Gente di un livello incredibile. Quelle emozioni li mi rimarranno e non li faccio partecipi”.

Foto: Twitter Napoli