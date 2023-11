Spalletti: “Fatto un passo in avanti notevole. Jorginho? Gli faccio i complimenti, resta un rigorista importante”

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha parlato a fine gara a Rai Sport dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord.

Queste le sue parole: “L’Italia ha fatto bene la partita per tutti e 90 minuti. Purtroppo succede ogni tanto quando il risultato ormai sia acquisito di abbassare un pochino e lottare meno sulla palla. Sappiamo che sui piazzati eravamo un po’ bassi nei loro confronti. Per cui dopo aver preso gol su corner, si è alzata un po’ la squadra. Però poi c’è stata la casualità del secondo gol che ti incasina di più sul piano psicologico e va nesso in risalto la reazione sul 3-2″.

Avete segnato tanto. “E’ una qualità che abbiamo quella di arrivare vinco alla porta. Andrebbero poi contate le occasioni che abbiamo avuto però è un passo in avanti notevole”.

Jorginho si è ripreso il pallone sul rigore. “Gli vanno fatti i complimenti. E’ stato bravo il portiere a fargli credere di avere il vuoto, Jorginho resta un rigorista speciale per l’Italia”.

Foto: sito FIGC