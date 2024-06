Spalletti: “Fagioli sarà quello che farà un po’ più il regista. Barella dovrà andare su Xhaka”

Luciano Spalletti, ct della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match tra Italia e Svizzera, valido per gli ottavi di finale dell’Europeo. Il ct ha fornito qualche indicazione in più, di seguito le sue parole:

“Fagioli sarà quello che starà in mezzo, quello che farà un po’ più il regista. Con la sua giuventù ha tutte le qualità per diventare un big in quel ruolo. Barella sarà quello più delegato ad andare sul loro play, Xhaka. Gli esterni invece possono fare male ma anche aiutare con i ripiegamenti”.

Foto: instagram Azzurri