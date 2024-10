Spalletti: “Fagioli può giocare con Ricci. Sarà una partita difficile”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro Israele, accompagnato da Guglielmo Vicario, domani titolare. La partita di Udine porta con sé delle insidie, che il commissario tecnico azzurro presenta nelle sue dichiarazioni alla stampa.

Novità di formazione e titolarità di Fagioli: “Stavolta è difficile dare indicazioni, la partita è delicata. Fagioli merita spazio, sa giocare a calcio e si sta impegnando molto, però la formazione stavolta ve la darò domani. Può giocare con Ricci? Sì possono giocare assieme, gli ho dato il ruolo davanti alla difesa perché il centrocampista cura di solito quel pezzettino lì, se fa corsa difensiva e ha un po’ di impatto e corsa secondo me poi si va ad acchiappare più cose da quel ruolo. Poi si deve saper giocare a calcio e saper cambiare la direzione del gioco, serve facilità nello scrollarsi dalla marcatura”.

Sulla partita: “Conosciamo i giocatori avversari uno per uno e un paio sono forti, gli abbiamo dedicato anche dei video per approfondire la loro conoscenza. Israele sa giocare a calcio e a metà campo sa giocare, sanno disimpegnarsi e fare cose eccellenti. Sarà una partita difficile come all’andata. Spero che la squadra riesca a prendere in mano la partita, non avranno lo stesso atteggiamento dell’andata o della gara con la Francia, in alcuni momenti aspettano con un blocco basso unico, altre volte ti vengono a prendere. Bisognerà interpretare i loro collocamenti. Poi saranno fondamentali le giocate tra i reparti fatte con qualità e precisione, senza troppi riferimenti alla linea difensiva. Dovremo fare un po’ di superiorità intorno alla palla”.

Foto: Instagram Azzurri