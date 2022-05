Spalletti: “Fabian è un top, parliamo di un calciatore fenomenale”

Piovono lodi per Fabian Ruiz da parte di Luciano Spalletti, che ha esaltato il suo calciatore in conferenza stampa: “Parliamo di un top, poi ci può stare un periodo poco brillante ma se il giocatore sta bene, e quest’anno ha avuto problemi di pubalgia per diverso tempo non facendo vedere il reale valore, è un calciatore fenomenale. A volte si dice sempre, ma lui è veloce col pensiero e con la qualità del suo gioco. Ti rende sempre la palla con i giri contati“.

Foto: Twitter Napoli