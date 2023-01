Spalletti: “Elmas? Anche il primo rigore doveva batterlo lui. La Juve è la più forte”

Luciano Spalletti ha commentato a DAZN la vittoria del Napoli. “Osimhen? Ultimamente ha più attenzione nei movimenti da coordinare con tutta la squadra, è diventato un calciatore forte. Il secondo rigore? Non siate allusivi, noi siamo organizzati, ho detto che doveva batterlo Elmas. Il primo anche, ma poi hanno deciso diversamente. Kim è uscito per un indurimento muscolare, non abbiamo voluto rischiare perché avremmo potuto perderlo per qualche mese. Venerdì la Juve? Anche se non arrivasse da otto vittorie, sarebbe stata la squadra più difficile da affrontare come Milan e Inter. Anzi, la Juve è quella più forte di tutti. Kvaratskhelia pensa troppo? Pensare fa sempre bene, è sempre bene pensare, probabilmente deve ritrovare il ritmo. Il suo break era partito anticipatamente per un problema alla schiena, ma oggi ha giocato una buona partita”.

Foto: Twitter Napoli