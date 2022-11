Spalletti e quelle parole su Samardzic che sanno di investitura

Non sono passate inosservate le parole di Luciano Spalletti dopo Napoli-Udinese su Lazar Samardzic. “È fortissimo, uno allo Zielinski”, ha dichiarato il tecnico di Certaldo, ribadendo la bontà dell’operazione chiusa dal club friulano nell’estate 2021: circa 3 milioni più una percentuale su eventuale futura vendita al Lipsia, contratto fino al 2026. Adesso la valutazione è tra 20 e 25 milioni, ovviamente sono discorsi eventuali per la prossima estate. Le parole di Spalletti sono comunque importanti e sanno di investitura. Ricordiamo che Zielinski, tornato nella prima parte della stagione ai fasti del passato, ha un impegno con il Napoli in scadenza il 30 giugno 2024 e che presto potrebbe esserci un vertice per parlare del rinnovo.

Foto: Instagram Personale