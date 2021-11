Spalletti domina e stravince la sfida con Sarri: 4-0. Il Napoli da solo in vetta

Nel giorno della cerimonia per ricordare Maradona, il Napoli ha travolto la Lazio dell’ex Sarri 4-0. I partenopei mettono subito la gara su un unico binario realizzando due reti nel giro di due minuti. Al 7′ Zielinski con un tiro potente supera Reina e firma il gol del vantaggio azzurro. Subito dopo Mertens si libera con una finta di un difensore biancoceleste e segna il 2-0. Al 29′ tris sempre dell’attaccante belga con un bellissimo tiro sotto la traversa su assist di Lozano. Nella ripresa ci si attendeva una reazione della Lazio che però non è arrivata. I partenopei gestiscono il grande vantaggio maturato nella prima frazione di gioco e al minuto 85 firmano il poker con Fabian Ruiz. Il Napoli vola in solitaria in testa alla classifica mentre per la Lazio si tratta della seconda sconfitta in campionato dopo quella dello scorso weekend con la Juventus.

FOTO: Instagram Napoli