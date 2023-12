Spalletti diventa cittadino onorario di Napoli: “Da oggi sono un official scugnizzo”

Luciano Spalletti è da oggi cittadino onorario della città di Napoli. Il prestigioso titolo gli è stato conferito dal primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi, nella splendida cornice del Maschio Angioino. Il tecnico di Certaldo ha così commentato il riconoscimento: “Da oggi sono un official scugnizzo. La cittadinanza mi riempie il cuore di gioia e felicità. Devo ringraziare i calciatori per quello che mi hanno dato, ho lavorato con una squadra fortissima e con degli uomini veri”.

Sul suo addio al Napoli: “Volevo preservare questa bellezza che avevo nel cuore e non rimetterla subito in discussione: è una roba che nessuno può capire se non la prova direttamente come l’ho provata io”.

Foto: Instagram Napoli