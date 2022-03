Spalletti: “Di Lorenzo ha male al ginocchio. Andrà in Nazionale e sarà valutato lì”. Il terzino esce dallo stadio in stampelle

Preoccupano le condizioni di Giovanni Di Lorenzo in vista degli spareggi mondiali della prossima settimana. In conferenza stampa Spalletti ha fatto il punto sulle condizioni del terzino: “Ha male al ginocchio. Si è messo d’accordo con lo staff medico della nazionale che si aggregherà al gruppo e sarà valutato lì”. Nel frattempo il difensore è uscito dal ‘Maradona’ in stampelle.

FOTO: Twitter Napoli