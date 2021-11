Spalletti: “Della sconfitta non me ne frega niente. Abbiamo fatto una partita di buon livello”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter: “Meglio nel secondo tempo, abbiamo avuto più momenti di qualità. Non mi frega niente del risultato, importa l’atteggiamento e abbiamo fatto una partita di buon livello. Da tre anni a Napoli si lavora bene e si vede. Si può lavorare meglio nelle distanze tra i reparti. Nel primo tempo non abbiamo costruito molto, ma ho apprezzato la pressione contro una grande come l’Inter, mi è piaciuto l’atteggiamento così, un po’ sbarazzino qui a San Siro”.

FOTO: Twitter Napoli