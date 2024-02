Spalletti: “De Laurentiis? Ce ne sono 4-5 in giro e non mi riferisco ai figli”

Luciano Spalletti ha rilasciato un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” e si è soffermato anche su Aurelio De Laurentiis in relazione agli ultimi attacchi del numero uno del Napoli. “Quale De Laurentiis ha parlato? Ce ne sono 4-5 in giro e non mi riferisco ai figli… C’è quello grato, quello malinconico, quello rancoroso, quello retroscenista. Gli auguro di centrare il Mondiale per Club che garantisce enormi introiti, nel ranking del Napoli c’è anche la mia mano”.

Foto: Twitter Napoli