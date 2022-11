Spalletti: “Dai 15 minuti finali si può capire la grandezza di quanto abbiamo fatto. Rivale? Ce ne sono 6, tutte forti”

Sulla gara: “ Tre quarti della gara benissimo, poi abbiamo alleggerito un po’ ma nel calcio non è mai finita. Loro hanno messo giocatori importanti e possono trovare il vantaggio se non mantieni ritmi alti. Se oggi fa notizia un mezzo inciampo di Kim, figuriamoci che marziano è stato fino ad ora. Le ha giocate tutte”.

Questa è la squadra che nella tua carriera hai plasmato di più? “Per mentalità e disponibilità è una squadra eccezionale. Inoltre i ragazzi hanno un’età in cui hanno grossi stimoli. Bellissimo vedere come partecipavano emotivamente alla partita quelli in panchina ed è facile per me poi fare le scelte. Una crescita fondamentale e noi siamo a buon punto”.

La rivale più pericolosa “Ce ne sono sei e sono tutte vicinissime, perché basta poco per riuscire a crearti problemi come nella partita di stasera. Ci servirà per il futuro, perché per ora non era mai capitata per la bravura dei calciatori e noi dovremo allontanarla con un migliore atteggiamento”.