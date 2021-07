Spalletti: “Da quando mi hanno detto che avrei allenato il Napoli non gli ho tolto gli occhi di dosso”

Il Napoli presenta ufficialmente Luciano Spalletti. L’allenatore di Certaldo è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Napoli è una squadra forte, non vedo l’ora di starci dentro per vedere quanto è forte. A volte però essere forte, senza saperlo, non porta a dove vorresti arrivare. Da quando mi hanno detto che sarei stato l’allenatore del Napoli non gli ho mai tolto gli occhi di dossi. È una squadra che mi piace e mi assomiglia”.

FOTO: Twitter Napoli