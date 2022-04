Spalletti contro Mourinho vale il prezzo del biglietto. E non solo

Pasquetta con una grande partita: Napoli-Roma. Andiamo oltre: Spalletti contro Mourinho vale il prezzo del biglietto. Anche per le parole di Luciano in fase di presentazione, l’allenatore azzurro ha definito José un leggenda. E quella leggenda la vuole battere, unica strada per consentire al Napoli di alimentare le ambizioni scudetto. Ieri Mourinho ha voluto ricordare Maradona, nobile gesto alla vigilia di una partita importante per la Roma che può alimentare minime speranze di conquistare il quarto posto. Ma c’è anche una zona Europa League da tutelare visto che la concorrenza è importante. Spalletti contro Mourinho vale il prezzo del biglietto, ribadiamo. E non solo, andiamo oltre perché la serata napoletana proporrà diversi momenti tecnicamente giusti: pensiamo soprattutto all’incrocio Osimhen-Abraham, due attaccanti di spessore come hanno dimostrato in diverse occasioni. E dalle loro prodezze dipenderà probabilmente l’esito di una partitissima molto attesa, la sera di Pasquetta.