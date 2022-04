Spalletti: “Contro la Fiorentina perdere ci ha fatto male. Ora mi aspetto che tutti si sveglino presto”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, quest’oggi è stato Professore per un giorno incontrando gli Studenti dell’Università Federico II di Napoli. Nel corso della sua lezione, l’allenatore toscano è tornato sulla sconfitta di domenica: “Contro la Fiorentina perdere ci ha fatto male, ora mi aspetto che tutti si sveglino presto e facciano di tutto per rimediare. I giovani? Per me sono il futuro in ogni campo, non solo nel calcio. Ma se si ha grandi obiettivi, non si possono mandare allo sbaraglio ragazzi senza esperienza. Per quanto riguarda Zanoli, ad esempio, non parte titolare davanti a Di Lorenzo. Perché quest’ultimo ha qualità in costante aggiornamento, Di Lorenzo guarda sempre al futuro. Perdere di vista l’obiettivo? A noi è successo come in Toscana quando c’è nebbia: è lì e ci disturba la vista, ma poi scompare e torniamo a vederlo”.

FOTO: Twitter Napoli