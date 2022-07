Spalletti conferma: “Kim un giocatore da Napoli e da Champions”

Da martedì sera per noi Kim Min-Joe è in cima alla lista dei desideri del Napoli per la sostituzione di Koulibaly, trattativa che procede e tutti gli concorrenti, oggi, staccati. Conferma che arriva anche da mister Luciano Spalletti, che dopo l’amichevole vinta per 10-0 contro Anaune è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Kim è da Napoli, ma ha giocato in campionati differenti dal nostro. È un calciatore da Napoli, è da Champions League”.

Foto: Instagram Kim