Spalletti concede una giornata di riposo ai suoi ma Osimhen è già in campo per preparare la sfida contro la Juventus

A Napoli, il tecnico Luciano Spalletti ha dato un giorno di riposo alla squadra in vista della sfida di domenica sera contro la Juventus. Il riposo però non è stato rispettato da tutti, infatti l’attaccante nigeriano Victor Osimhen in mattinata si è presentato sui campi d’allenamento per una seduta di terapia e massaggi straordinari con qualche piccola attività in campo. Il calciatore sceglie questa via per arrivare più in forma possibile per la partita di Torino evitando ogni ricaduta.

Foto: Osimhen Twitter Napoli