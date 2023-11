Spalletti: “Ci saranno 4-5 cambi. Affrontiamo una squadra con i nostri stessi punti. Non andremo per il pareggio”

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’ Ucraina.

Queste le sue parole: “Il percorso fatto, ciò che dice la classifica è che l’Ucraina ha gli stessi punti dell’Italia, non ci sono favoriti. Il ct dell’Ucraina ha preparato la gara nel miglior modo e mi aspetto una gara offensiva da parte loro, lui ha un modo di lavorare con le squadre da calcio aperto, dà qualità come allenatore. Lo si legge nelle analisi delle partite disputate dall’Ucraina”.

Meglio il centravanti piccolo o il centravanti grande? “Cerco di darvi una mano più larga. Ci saranno 4-5 cambi, centravanti o no inseritecelo voi”.

La gara di andata può essere un riferimento per la partita di domani? “Sappiamo attraverso il nostro modo di stare in campo fin da quando abbiamo iniziato quali sono le nostre abitudini, i nostri pensieri. Ci siamo creati uno stile di vita che porteremo anche nella gara di domani sera. Ci sono delle attenzioni da fare, ma ci siamo creati un modo di stare in campo che secondo me è molto corretto. Poi dobbiamo mantenere sempre il giusto equilibrio, loro dal punto di vista offensivo sono molto forti e quindi ciò che diventa fondamentale è farsi trovare sempre in ordine con le ricomposizioni, con le marcature preventive. Questo comportamento non possiamo sbagliarlo, come accaduto contro la Nord Macedonia. Stessa cosa. Loro secondo me saranno un po’ costretti col passare dei minuti a forzare la partita, ma a noi non cambia nulla, quando ci sarà il momento di pressare lo faremo, quando invece non siamo in ordine si concederà, se necessario, anche un po’ di campo”.

Foto: sito FIGC