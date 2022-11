Spalletti: “Chi evitare agli ottavi? Giochino sbagliato. Vogliamo gare difficili e avere la forza per affrontarle”

“C’è una squadra che preferirebbe evitare agli ottavi?“. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Atalanta e Napoli, Luciano Spalletti ha così risposto a questa domanda sui sorteggi di Champions in programma lunedì prossimo: “E’ un giochino sbagliato quello di preferire quello o quell’altro perché poi devi passare sempre dalla convinzione di mettere le qualità nelle partite e devi credere che dipenda sempre dalla tua forza. Noi non vogliamo giocare gare più facili, noi vogliamo partite difficili ed avere la forza per affrontarle”.

Foto: Twitter Napoli