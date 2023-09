Spalletti: “Bisogna far nascere amore. Chiesa e Pellegrini? Vi spiego”

Luciano Spalletti ha fatto il punto della situazione dopo i primi giorni con la Nazionale azzurra. “Sono stato felicissimo della mia squadra. Abbiamo una storia importantissima alle spalle, dobbiamo rimettere a posto qualche ferita. Bisogna riuscire a fare emozionare gli italiani, bisogna far nascere amore ben oltre i risultati del campo. Sono felicissimo della mia squadra e sono felice di come li vedrò in campo. Le assenze di Chiesa e Pellegrini? Sono cose che dispiacciono, ma abbiamo utilizzato i metodi di un club. Al primo avvertimento di un piccolo problema li abbiamo lasciati liberi, potevamo forzare per martedì, ma abbiamo deciso così perché abbiamo altri calciatori. Il sostituto di Chiesa? Zaccagni è quello di ruolo, Raspadori anche a Napoli ha giocato lì. Ma ce ne sono altri…”.

Foto: Instagram Napoli