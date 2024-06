Spalletti: “Barella? Siamo fiduciosi di averlo con l’Albania. Esterno alto a destra può giocare Cambiaso, Chiesa o Pellegrini”

Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, sta parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Empoli contro la Bosnia. Diversi i temi affrontati: da Barella fino al modulo da utilizzare e la possibilità di vedere Cambiaso alto a destra, vista l’esclusione di Orsolini. Ecco le sue parole:

Su Barella: “Per Barella c’è ottimismo fin dal primo momento perché è sempre stato tutto sotto controllo. Quando c’è un affaticamento bisogna aspettare un giorno o due, ma oggi è diventato tutto più chiaro. Non può essere preso in considerazione per la sfida di Empoli, ma per l’Albania sì, siamo fiduciosi. Meret? Lo stesso discorso”. Sull’abbandono del 4-3-3 e del 4-2-3-1 vista l’esclusione dell’ala del Bologna: “No, nella posizione di esterno alto a destra può giocare Cambiaso, Chiesa o Pellegrini, quindi abbiamo delle possibilità per quella zona di campo”.

Foto: sito Figc