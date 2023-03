Spalletti: “Ai tifosi dico di non dare retta a chi vuole farci togliere le mani dal volante”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Lazio, Luciano Spalletti ha parlato anche del momento di forma della sua squadra, capolista indiscussa del campionato italiano, mandando un messaggio chiaro alla sua tifoseria: “È fondamentale che i tifosi non vadano ad aspettarci all’arrivo, ma che scendano in campo con noi ad ogni partita. Non date retta a chi vuole farci togliere le mani dal volante in segno di vittoria quando abbiamo tante curve da affrontare”.

Gli elogi e i meriti dei giocatori: “Per me è facile lavorare con ragazzi che hanno qualità, attitudine all’ascolto, all’apprendimento perché c’è sempre la possibilità di andare avanti. Li ringrazio, ma sono sempre loro gli artefici di quello che sta succedendo. Quando sono arrivato la mia battaglia era riportare gente allo stadio, fare qualcosa per creare emozione”.

Foto: Twitter Napoli