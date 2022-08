Spalletti sull’addio di Icardi: “Mauro è andato via con Conte, non con me”. Su Totti…

Nella lunga intervista concessa a Dazn, Spalletti ha parlato anche delle polemiche relative alla gestione di Francesco Totti e Mauro Icardi. L’allenatore del Napoli ha chiarito: “Chi era presente sa tutto il bene che gli ho voluto, per loro ho fatto cose che per altri calciatori non ho fatto. Mi dà fastidio quando dicono che li ho fatti smettere, non è assolutamente vero. Totti ha smesso quanto tutti sapevano che a fine anno avrei lasciato, avrebbero potuto farlo continuare. Icardi è andato via quando c’era già Conte, non con me. Lo avrebbero potuto usare, era un giocatore dell’Inter”.

Foto: Twitter Inter