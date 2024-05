Spalletti: “Addio al Napoli? Non dico le ragioni, ma non per paura. Ho avuto i miei motivi”

A margine di un evento al Coni di Roma, in occasione del World Meeting on Human Fraternity, Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha parlato di diversi temi tra cui il Napoli.

Queste le sue parole: “Avevamo tutto per dare seguito a ciò che abbiamo vinto. Bisognerebbe essere a conoscenza di tante cose. Io voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico”.

Sull’addio: “Non dico perché sono andato via, ma non per paura. Ho avuto i miei motivi. Nel Napoli la relazionalità era bellissima. Non abbiamo vinto per merito mio, ma per la città che ha una passione tremenda”.

Foto: Instagram Azzurri