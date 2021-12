Spalletti: “Abbiamo tenuto la gara in mano, soffrendo solo alla fine. Bravi a non far giocare il Milan”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a Dazn, dopo il successo a San Siro contro il Milan.

Queste le sue parole: “Quello che mi ha fatto piacere è aver retto bene tutta la partita, soffrendo solo gli ultimi 5 minuti, quando loro buttavano le palle dentro per Ibra e Giroud. Potevamo sfruttare meglio le ripartenze con i piccoletti, ma non ci siamo riusciti. Comunque abbiamo giocato da grande squadra contro una grande avversaria”.

Su Petagna: “Grande gara, potevo lasciarlo in campo ma alla fine non ne aveva più. Petagna ci serviva se non saremmo più riusciti ad uscire. Ho messo Ounas e Mertens provando a ripartire, a provare a far male l’avversario, visto che loro stavano iniziando a perdere gli equilibri”.

Sulla difesa: “Juan Jesus e Rrahmani due colossi, grande partita”.

Sulla partita: “Volevamo portare pressione, cercando di non portare Ibra al limite, dove poi può creare sempre pericoli. La gara la abbiamo tenuta bene in mano, cercando di tenere testa all’aggressività del Milan. Bene anche Lobotka che ci ha dato tanto, un po’ come Pizarro, così faceva. Siamo stati bravi a non far giocare il Milan”.

Sulla sofferenza: “Abbiamo lottato, messo tutto, ci siamo messi tutti a disposizione di tutti. Quando si abbassa l’entusiasmo, la fiducia, l’autostima, può essere difficile. Siamo stati bravi a soffrire”.

Sul Vesuvio: “Questa volta non è stato solo una cartolina di Napoli, ma i ragazzi l’hanno avuto dentro quel fuoco”.

Foto: Twitter Napoli