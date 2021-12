Spalletti: “Abbiamo perso troppi palloni. Espulsione? Ho protestato, sul 2-2 c’era punizione per noi non per loro”

Luciano Spalletti ha commentato a DAZN il pareggio contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Dopo il ritorno del Sassuolo non siamo riuscita a girare la palla e abbiamo perso i palloni facili, Dovevamo fare qualcosa di più in quel momento, non ci siamo riusciti ma sappiamo che il Sassuolo è una squadra forte. Un punto che cambia poco? No, invece cambia molto, perchè ne avremmo dovuti avere due di più e possono pesare alla fine”.

Sull’espulsione: “Ho protestato su quel fallo che è stato invertito, c’era il fallo su Rrahmani e il Sassuolo ha pareggiato con Ferrari. C’è fallo su Rrahmani e non per il Sassuolo, ho protestato su questo episodio da cui è nata la punizione del 2-2. Lo tira giù col ginocchio, ho protestato su questo fallo poi non so se Demme prende la palla o il piede, ma dalla panchina mi sembrava fallo su Rrahmani. Ho protestato in maniera troppo reattiva, si dice sempre ai giocatori di non andare a protestare dal direttore. Spero che anche gli altri non vadano”. Foto: Twitter Napoli