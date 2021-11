Spalletti: “Abbiamo avuto difficoltà nel trovare spazi. Ecco perché non ho dato la mano a Rui Vitoria”

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di Mosca: “Abbiamo giocato più la palla nel secondo tempo. Io ho detto che nel centro della partita a Milano, si sono persi troppi palloni e si sono fatte scelte timite, non collochiamo le parole dove vogliamo. Il coraggio si vede quando gli altri ti vengono addosso, stasera l’abbiamo giocata. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto, ma le intenzioni erano corrette. Purtroppo abbiamo preso subito questo rigore all’inizio, ci ha creato difficoltà. Nel secondo l’abbiamo gestita bene, ma ormai era tardi, non abbiamo trovato la zampata anche se di occasioni ne abbiamo avute tante. Rui Vitoria non mi ha salutato all’inizio, si saluta lì, non alla fine perché hai vinto, io saluto tutti all’inizio. Io ero a mettermi le scarpe, lui viene alla fine ma è troppo facile”.

FOTO: Twitter Napoli