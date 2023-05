Spalletti: “A volte ci si separa per troppo amore. Ho bisogno di un anno sabbatico, sono felice che De Laurentiis lo abbia detto ieri”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, a margine di un evento a Coverciano, ha ufficializzato il suo addio al Napoli confermando le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis di ieri sera.

Queste le sue parole: “A volte per troppo amore ci si lascia. Ora non sono in grado di dare tutto quello che merita Napoli. Ho bisogno di riposarmi. Mi sento stanco. Ho bisogno di staccare un po’. Non allenerò il Napoli o altre squadre. Starò fermo un anno. Sono felice che De Laurentiis lo abbia detto ieri”.

Foto: Instagram Napoli