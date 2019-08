Spal, ufficiale l’arrivo di Tomovic dal Chievo. Ai clivensi Vaisanen

Doppia operazione per Spal e Chievo. Le due società hanno formalizzato l’accordo per il trasferimento di Tomovic a Ferrara e di Vaisanen a Verona. Questa la nota:“L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sauli Aapo Kasperi Vaisanen dalla S.P.A.L. Contestualmente l’A.C. ChievoVerona comunica di aver ceduto in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Nenad Tomovic alla S.P.A.L.​”.

Foto: Sito Chievo Verona